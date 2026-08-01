Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato a InterTV al termine del test amichevole vinto ai rigori contro il City: "Sono soddisfatto che nessuno si sia fatto male, l'obiettivo è questo. Non abbiamo ancora smaltito il fuso orario. Siamo riusciti ieri a fare un allenamento leggero per non creare troppi disturbi alle poche energie che avevamo, ma i ragazzi hanno tirato fuori l'orgoglio dei campioni. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo nelle letture, nelle trame di gioco, con poche energie perché in questo momento non abbiamo un'ottima condizione".

Servono le energie di tutti. In questo senso il contributo dei giovani è stato importante...

"I giovani possono e devono far meglio come tutti gli altri. Ovvio che per loro è solo l'inizio, assaggiando quel che vuol dire giocare a certi livelli. Anche i più esperti possono far meglio. Si parte da un atteggiamento corretto e la voglia di dimostrare di meritare gli alti livelli. Bisogna avere anche pazienza con loro, la mancanza di esperienza si vede. I ritmi alti non li conoscono, ma stanno facendo un grande lavoro per la situazione in cui ci troviamo ora".

Ora un altro viaggio e altre due partite...

"La missione è riuscire a fare buoni allenamenti, crescere di condizione e fare qualche minuto in più nelle gare successive. Cercare di essere sani perché ad agosto, con questi lunghi viaggi, è l'aspetto primario".