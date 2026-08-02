Ora è ufficiale: Kerim Alajbegovic è un nuovo giocatore della Juventus. Il talentuoso esterno bosniaco arriva a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen, nelle cui casse finiranno 30 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a due milioni di euro.

Nell'accordo tra le parti sono previsti anche bonus per un ammontare non superiore cinque milioni di euro, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Il giocatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2031.

Sezione: Il resto del mercato / Data: Dom 02 agosto 2026 alle 16:59
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.