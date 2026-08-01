Come prevedibile, la rete che al 20' di Manchester City-Inter, amichevole di lusso a Hong Kong, ha permesso ai nerazzurri di trovare il pareggio ha rilanciato le quotazioni di Benjamin Pavard in ottica permanenza a Milano. Almeno questo è un concetto che sta emergendo in Francia, dove varie testate, tra cui Le Parisien, si dicono possibiliste in merito alla conferma del difensore francese in nerazzurro.

Tornato al club nerazzurro, dove è ancora sotto contratto fino al 2028, dopo una stagione molto difficile all'Olympique Marsiglia, il trentenne sta disputando una pre-stagione convincente che ha completamente rilanciato le sue speranze di un futuro in Serie A. Mentre al suo ritorno dalla Provenza, dove non è mai riuscito a esprimere appieno il suo potenziale nonostante l'esperienza e le 37 presenze in tutte le competizioni, la partenza sembrava l'opzione più probabile, Pavard sta ritrovando la sua forma migliore con la maglia nerazzurra. Quanto basta peer non escludere a priori la sua conferma.