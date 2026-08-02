Per Cristian Romero inizia domani una settimana definita cruciale dai colleghi di Sportitalia. Continua a tenere banco il possibile approdo in nerazzurro del difensore argentino. Il discorso potrebbe restare comunque legato all'uscita eventuale di Benjamin Pavard. L'eventuale ingaggio di Romero comporterebbe un investimento importante, tra costo del cartellino e dell'ingaggio. Secondo l'emittente, la dirigenza nerazzurra ha raggiunto con il calciatore un’intesa di massima sull’ingaggio e anche sulle commissioni. La volontà dell'argentino è chiara