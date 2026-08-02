Cristian Chivu promuove la prestazione dell’Inter contro il Manchester City, pur ricordando che nei novanta minuti la partita è terminata in parità. Il tecnico, però, torna a chiedere un intervento sul mercato: la rosa dispone di appena tre esterni effettivi e necessita di un’altra alternativa. "La priorità è a destra? Se fate la conta risulta questo", ha spiegato Chivu. "Ora abbiamo tre esterni e mezzo. Carlos Augusto può giocare sulla fascia, ma io lo preferisco come braccetto di difesa".

La situazione dipende anche dall’utilizzo di Luis Henrique, impiegabile su entrambi i versanti. "A seconda di come lo consideriamo, a destra o a sinistra, ne manca comunque uno. Il mercato è ancora lungo: bisogna avere pazienza e scegliere bene".

Diouf rimandato nella fase difensiva

Come scrive Tuttosport, Andy Diouf ha mostrato buone qualità quando ha potuto attaccare, ma ha sofferto nel confronto con Semenyo. In occasione del vantaggio del City, il francese è stato superato con troppa facilità, confermando di avere ancora bisogno di tempo per adattarsi al ruolo di esterno completo. Chivu ha comunque sottolineato gli aspetti positivi: "Sono contento perché nessuno si è fatto male. Siamo arrivati da due giorni e abbiamo svolto soltanto un allenamento leggero, ma i ragazzi hanno tirato fuori l’orgoglio dei campioni".

Parole importanti anche per Aleksandar Stankovic: "Ha giocato una buona gara, mostrando impegno, qualità e coraggio. I giovani stanno assaggiando il calcio ad alti livelli e bisogna avere pazienza". L’Inter volerà ora in Australia, dove affronterà Milan e Juventus. "La missione è evitare infortuni, allenarsi bene e crescere di condizione".