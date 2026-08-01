Cristian Chivu ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport, commentando la prestazione della sua Inter contro il Manchester City: "Abbiamo cercato di togliere gioco e palleggio a loro, facendo una pressione alta. A volte ci siamo riusciti, alzando il quinto per prendere il loro terzino in costruzione, a volte meno. Il blocco basso diventa una difesa della porta, cercando di mantenere i nostri principi. Dopo due settimane di lavoro la condizione va gestita. Bisseck ha fatto gli straordinari, è stato l'ultimo ad uscire. Non guardiamo i risultati, c'è tanto lavoro da fare".

"Manca un esterno"

Sulla prestazione di Aleksandar Stankovic, Chivu ha detto: "Ha fatto una buona gara, siamo contenti di come si allena. Non è in condizione ottimale, lui è stato molto bravo a leggere il gioco e a distribuire i palloni", ha detto l'allenatore. Che, poi ha anche parlato del mercato: "Ci serve un esterno destro? Lo capite da soli anche voi...". Infine una battuta su Carlos Augusto, che giustifica anche la necessità di aggiungere un giocatore sulla fascia: "Mi piace di più nei tre dietro. A seconda se consideriamo Luis Henrique a destra o a sinistra, ne manca comunque uno".