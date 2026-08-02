C'è anche Vasilije Kostov nella lista di nomi seguiti dall'Inter in questa sessione di mercato. Lo riporta la testata francese FootMercato, che racconta oggi dell'interesse dei nerazzurri per il centrocampista serbo classe 2008. Trequartista, il prezzo fissato dalla Stella Rossa Belgrado, club che detiene il cartellino del giovane, è di circa 20 milioni di euro.

I numeri di Kostov e l'asso nella manica per l'Inter

Diciotto anni compiuti l'11 maggio, Kostov è un profilo che l'Inter segue da diversi mesi. Il suo avvio di stagione ha dimostrato il perché, visto che il giocatore ha collezionato 4 gol e un assist in tre partite tra campionato serbo e preliminari di Champions League. L'anno scorso Kostov ha segnato 12 gol in campionato e due in Europa League, giocando titolare nel prestigioso club di Belgrado.

Numeri notevoli per un ragazzo giovanissimo. L'Inter, poi, avrebbe un asso nella manica da giocarsi nella trattativa. Il proprietario di Unnak Sports, l'agenzia che segue il calciatore, è Nikola Kolarov, fratello di Aleksandar, nello staff di Cristian Chivu. Un elemento non decisivo, certo, ma che comunque potrebbe giocare a favore dei nerazzurri.