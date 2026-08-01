Oggi Hakan Calhanoglu, che ha raggiunto il gruppo nerazzurro assieme a Petar Sucic e Ange Bonny, è rimasto come loro in panchina a guardare l'amichevole tra Manchester City e Inter, in attesa magari di esordire nel derby a Perth il 5 agosto. Intanto continuano dalla Turchia le voci di mercato che saltuariamente lo vedono come di ritorno nel suo Paese. Nello specifico il Fenerbahçe è intenzionato a rinforzare la propria rosa con giocatori di spicco in vista della nuova stagione e avrebbe avviato le trattative per il capitano della nazionale turca.

Dopo i preliminari

Durante le trattative di trasferimento condotte in Italia, è emerso che le richieste dell'Inter riguardanti l'esperto centrocampista sono state esaminate e che sono stati presi i primi contatti con i rappresentanti del giocatore. Secondo indiscrezioni che circolano negli ambienti del calciomercato, la dirigenza del Fenerbahçe avrebbe intenzione di accelerare le procedure ufficiali per il trasferimento di Calhanoglu dopo il doppio confronto contro lo Sturm Graz, terzo turno preliminare di Champions League. Il club starebbe conducendo uno studio approfondito in merito al costo del trasferimento del giocatore e alle relative condizioni finanziarie.

Richiesta importante

Il Fenerbahçe, che punta ad aumentare il numero di giocatori nazionali di qualità in linea con la normativa della Federazione calcistica turca sui giocatori stranieri, starebbe tenendo il classe '94 in cima alla lista dei desideri per questo motivo. Le capacità di regia, le doti di leadership e l'esperienza internazionale del calciatore hanno attirato l'attenzione dello staff tecnico. L'Inter chiederebbe una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro per il regista, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2027. Secondo alcune indiscrezioni, il Fener starebbe lavorando a diverse strategie per ridurre il costo del trasferimento. Tuttavia, finora nessun accordo è stato raggiunto, riducendo ad oggi questa situazione a possibili speculazioni di mercato.