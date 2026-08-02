Dopo la vittoria ai rigori contro il Manchester City a Hong Hong, l'Inter è partita immediatamente alla volta dell'Australia. Un volo notturno ha portato i nerazzurri a Perth, capitale dell'Australia Occidentale.

Qui i nerazzurri inizieranno a preparare le due sfide in programma all'Optus Stadium: il 5 agosto contro il Milan (ore 19:00 di Perth, le 13:00 in Italia) e l'8 agosto con la Juventus (ore 19:00 di Perth, le 13:00 in Italia).

Un gruppo di tifosi nerazzurri ha atteso il bus della squadra arrivato dall'aeroporto all'hotel: un'accoglienza calorosa tra cori e applausi, per un primo impatto tutto interista anche in Australia.

Sezione: Focus / Data: Dom 02 agosto 2026 alle 09:28
Autore: Ludovica Ferrante
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