E' iniziata ufficialmente oggi la seconda parte dell'Internazionale Summer Tour, con l'arrivo della squadra di Cristian Chivu, a Perth, all'indomani della vittoria ottenuta ai rigori, a spese del Manchester City, a Hong Kong. Ora il calendario estivo dei nerazzurri prevede altri due testi sul suolo australiano contro Milan e Juve, rispettivamente in programma il 5 e 8 agosto.

LA PROGRAMMAZIONE TV:

Mercoledì 5 agosto, ore 13, Milan-Inter, Optus Stadium, Perth (sulla piattaforma DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato, e in modalità pay per view su OneFootball e su DAZN per i non abbonati).

Sabato 8 agosto, ore 13:00: Juventus-Inter, Optus Stadium, Perth (sulla piattaforma DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato e in modalità pay per view su OneFootball e su DAZN per i non abbonati. Inoltre, i tifosi potranno assistere alla sfida gratuitamente anche sul sito ufficiale inter.it e sull'app ufficiale del Club nerazzurro, previa registrazione gratuita).