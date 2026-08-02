Dopo l'esperienza ai Mondiali con la Croazia, Petar Sucic si è unito al gruppo nerazzurro partito per il Summer Tour. Non è sceso in campo nell'amichevole contro il Manchester City ma è pronto per affrontare le prossime sfide in programma a Perth, dove l'Inter è sbarcata nella mattinata di domenica.
"L'anno scorso incredibile per me"
Petar, gli ultimi 12 mesi sono stati incredibili per te. Sei arrivato all’Inter, hai esordito al Mondiale per Club, poi hai vinto due trofei e hai giocato il Mondiale con la Croazia. Ora sei pronto per la nuova stagione. Quali sono le tue sensazioni? "L'anno scorso è stato fantastico. Penso non solo per me, ma per tutti nel club e nella squadra. Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, abbiamo vinto dei trofei e, ovviamente, anche a livello personale ho giocato due Mondiali: è stata un’esperienza incredibile e penso che possa solo rendermi un giocatore migliore. Sono davvero entusiasta di iniziare una nuova stagione, non vedo l’ora".
Quanto è importante iniziare una nuova stagione con grandi sfide qui in Australia contro avversarie storiche? "Sono partite amichevoli, ma è sempre bello giocare contro le migliori squadre del mondo. Noi siamo una di queste e affrontare queste squadre è sempre un piacere, anche per capire naturalmente a che punto siamo in questo momento. Penso che la cosa più importante sia arrivare pronti quando inizierà la stagione. Le amichevoli, certo, vuoi sempre vincerle, ma il risultato non è la cosa più importante".
Il derby e il rapporto con Modric
È la tua prima volta in Australia? "Sì, è la mia prima volta. Il clima è bello. La temperatura è buona, non fa troppo caldo. C’è il sole e ci piace".
La partita di mercoledì contro il Milan è una gara di precampionato, ma quando Milan e Inter si affrontano i tifosi possono aspettarsi sempre un certo livello di intensità? "Sì, certo. Giochiamo contro i nostri grandi rivali e sarà un derby di Milano, quindi sarà sicuramente una partita speciale, anche se siamo in amichevole e in precampionato. Sarà una gara intensa. Ci stiamo allenando molto duramente e magari il risultato non è la cosa più importante, ma ovviamente vuoi sempre vincere la partita".
Considerando che avete viaggiato dall’altra parte del mondo, quanto è bello avere una base per una settimana e non dover viaggiare ancora per un po’? "Non è semplice perché abbiamo viaggiato molto, ma ora siamo qui e resteremo qualche giorno. Dobbiamo rilassarci qui e cercare di fare del nostro meglio".
Sei appena tornato dal Mondiale e oggi arriva uno dei tuoi compagni di Nazionale, Luka Modrić. Avendoci giocato contro e insieme, cosa lo rende così speciale? "Tutti sanno che è stato uno dei migliori giocatori al mondo negli ultimi 20 anni e ha anche vinto il Pallone d’Oro: per noi croati è il più grande traguardo possibile. È il nostro idolo e lo ammiriamo tantissimo, ma ora siamo avversari e proverò a batterlo".
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 12:55 Sucic a ITV: "Derby speciale, ma conta arrivare al top al campionato"
- 12:40 Mkhitaryan a ITV: "Felice di iniziare un'altra stagione, provo a essere un esempio"
- 12:25 Euro 2032, sedici stadi italiani per cinque posti: è corsa contro il tempo
- 12:10 Gvardiol promuove la scelta di Stones: "L'Inter è il club perfetto"
- 11:55 Libero - Tre giovani talenti pronti a seguire la strada di Pio Esposito
- 11:40 Tebas durissimo su Infantino: "Gestione nefasta. È inadeguato, si faccia da parte"
- 11:26 L'agente di Esposito: "Vuole restare all'Inter, rinnoverà senza dubbio"
- 11:11 TS - Contro il City brillano Bisseck e Stankovic. Soffre Diouf
- 10:57 Corsera - La giovane Inter batte il City, ma Chivu preme: vuole un esterno
- 10:42 Hull City su Asllani: l'Inter apre al prestito, ma a una condizione
- 10:27 Il Romanista - La Roma sfida l'Inter: idea Spence come alternativa a Read
- 10:12 TS - A Chivu l'esterno va di traverso: Diouf non convince in difesa
- 09:57 CdS - Akanji verso il rientro, Calha-Sucic-Bonny contro il Milan?
- 09:42 GdS - Milan, Ramos e Leao pronti per il derby contro l'Inter
- 09:28 Buongiorno Perth! L'Inter è arrivata in Australia, prosegue la preparazione
- 09:13 Buffon: "Mancini? Avrei scelto Conte. Su Pirlo tentativo politico goffo e mal riuscito"
- 08:59 CdS - Quattro cessioni per finanziare il mercato: la lista dei partenti
- 08:44 GdS - Chivu chiede ancora rinforzi: serve un esterno, Jones il sogno
- 08:29 GdS - Stankovic, giocata per l'1-1 da grande calciatore. Delude Esposito
- 08:14 CdS - Inter all'inglese, ma senza fretta: si tratta per Romero e Jones
- 08:00 Martinez: "Sono stato male, ho chiesto aiuto. Sulla titolarità, Stones e Provedel..."
- 00:00 Evviva il calcio giocato
- 23:55 In Turchia - Il Fenerbahçe tornerà su Calhanoglu: c'è una condizione
- 23:42 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 23:28 Si avvicina il Fantacalcio 2026/27: preparati con Fantalgoritmo
- 23:14 Le Parisien - Pavard si sta rilanciando: la permanenza è possibile
- 23:00 L'informazione di FcInterNews sempre con te: scarica la nostra app
- 22:46 Guerra aperta tra S. Esposito e il Cagliari: sondato il possibile sostituto
- 22:32 Balotelli: "Ceuta? Italia agli italiani, Europa agli europei, Africa agli africani"
- 22:17 Krol avvisa Allegri: "Se ti chiami Napoli devi competere per lo Scudetto"
- 22:04 GdS - Chivu chiede un esterno, situazione in fase di studio
- 21:49 Palestra è già un rimpianto? Super prestazione contro il Tottenham
- 21:35 Primavera, nerazzurri sconfitti per 3-1 dall'Imperia in amichevole
- 21:21 Inter Femminile, buon test contro il Como 1907: finisce 4-1
- 21:08 Sky - Ritorno di fiamma per Diaby: può essere il prescelto per la destra?
- 20:53 Milan, allenamento a Perth: Ramos e Leao ancora in gruppo
- 20:40 Stankovic da 8 contro il City: personalità, equilibrio e numeri da leader
- 20:26 Juventus, Spalletti: "Mi aspetto nuovi arrivi dal mercato"
- 20:12 La convinzione di Abodi: "Stadi? Il calcio italiano cambierà volto"
- 19:58 Dall'Inghilterra a Milano... in nerazzurro: gli auguri del Barnsley a Stones
- 19:44 Ecco agosto: il mercato entra nel vivo. Quanti rinforzi arriveranno in nerazzurro?
- 19:30 FOTO - Scambio di maglie a fine partita tra Diouf e Khusanov
- 19:16 Giulia Dragoni al Chelsea: è la calciatrice italiana più pagata di sempre
- 19:00 From UK - Aumenta la fiducia interista per Curtis Jones
- 18:47 La Germania sfida la FIFA: “Serve un’indagine approfondita sulla proposta”
- 18:33 videoPavard segna, poi l'Inter batte il City ai rigori: gli highlights della sfida
- 18:22 videoKovacic, sorrisi e saluti per gli interisti
- 18:14 Chivu: "Ci serve un esterno, lo capite anche voi. Preferisco Carlos dietro"
- 18:12 Carlos Augusto: "Gara di alto livello, ci siamo divertiti. Queste partite..."
- 17:53 Chivu: "Ottimo primo tempo, ma ora abbiamo poche energie. Sui giovani..."
- 17:51 Semenyo dopo l’Inter: “Devo stupire gli avversari, non essere prevedibile”
- 17:37 Frattesi, l'Inter abbassa il prezzo? Le piste aperte tra Juve e Premier
- 17:22 videoManchester City-Inter, la sequenza dei rigori che ha deciso la gara
- 17:07 Man. City, Maresca: "Qualche difficoltà nel primo tempo, poi siamo cresciuti"
- 16:53 Bufera Chelsea: multa da 10 milioni e stop al mercato dal 2027
- 16:38 Il Vasco da Gama pensa a Colidio. E l'Inter osserva la situazione
- 16:23 Manchester-City-Inter, Up&Down - Stankovic con lo spara-magliette, Zielinski in affanno
- 16:10 Giornale di Sicilia - Il Palermo non molla Kamaté. Ma il calciatore...
- 15:56 L'Inter ricorda don Mazzi: "Ha seguito i colori nerazzurri con autenticità e passione"
- 15:43 Giuffredi sbotta per Esposito: "Cagliari, solo bugie! Era tutto concordato"
- 15:30 Hong Kong sorride all'Inter: Manchester City sconfitto ai rigori
- 14:52 De Zerbi: "Ho mandato un messaggio a Romero. Il mercato non è compito mio"
- 14:42 From UK - Jones, possibile un compromesso tra Liverpool e Inter
- 13:26 SM - L'Inter guarda in Premier League: il punto sui due nomi principali
- 13:16 Vieri, incontro con i tifosi nerazzurri a Hong Kong Fanatics Store
- 13:03 Da Bergamo - Voci dall'Albania, sì di Asllani all'Atalanta
- 12:49 Esposito-Cagliari: il giocatore non si allena, potrebbe finire fuori rosa
- 12:36 Anche l'Inter Women in campo oggi: alle 17.30 test con il Como 1907
- 12:24 Euro 2032, acquisita la documentazione su 16 stadi: via all'analisi tecnica
- 12:17 Inter, contro il City Bisseck centrale. In avanti Esposito e Iddrissou