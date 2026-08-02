La Roma continua a muoversi sul mercato per completare la fascia destra. La dirigenza giallorossa considera il ruolo una delle principali priorità e sta valutando più soluzioni, in attesa di trovare l’intesa definitiva per Givairo Read. Il giovane del Feyenoord resta il profilo preferito per la squadra di Gian Piero Gasperini, ma le difficoltà della trattativa hanno spinto il direttore sportivo Tony D’Amico a esplorare anche altre piste.

La Roma chiede informazioni per Spence

Secondo quanto riportato da Il Romanista, nelle ultime ore il club capitolino avrebbe effettuato un sondaggio per Djed Spence, laterale destro classe 2000 di proprietà del Tottenham. Il giocatore, seguito anche dall’Inter, possiede velocità, capacità di progressione e caratteristiche adatte a occupare l’intera corsia. Il principale ostacolo è però rappresentato dalla valutazione degli Spurs.

Il Tottenham non scende dai 40 milioni

Il club inglese chiede circa 40 milioni di euro e non sembra intenzionato a concedere sconti. Una cifra ritenuta eccessiva dalla Roma, che non avrebbe quindi approfondito i contatti dopo il primo sondaggio. Spence rimane un nome monitorato, ma soltanto un’eventuale apertura del Tottenham potrebbe rendere la trattativa realmente percorribile.