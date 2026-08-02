Chaka Traorè è pronto a scommettere sull'esplosione di Francesco Camarda, attaccante classe 2008 che, stando a quanto fatto capire da Ruben Amorim, la prossima stagione si misurerà un altro anno in Serie A ma con la maglia del Milan dopo l'esperienza in prestito al Lecce: "Se ha qualcosa da invidiare a Pio Esposito? A me non piace fare paragoni - le parole dell'ivoriano del Partizan a MilaNews.it -. Però Francesco sa giocare, è tecnico e ha tante doti. Pio è un grandissimo attaccante e lo sta dimostrando anche in Nazionale. Forse oggi è più pronto di Francesco, però credo che, alla lunga, Francesco diventerà il titolare della Nazionale". 

Sezione: News / Data: Dom 02 agosto 2026 alle 14:38
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.