Chaka Traorè è pronto a scommettere sull'esplosione di Francesco Camarda, attaccante classe 2008 che, stando a quanto fatto capire da Ruben Amorim, la prossima stagione si misurerà un altro anno in Serie A ma con la maglia del Milan dopo l'esperienza in prestito al Lecce: "Se ha qualcosa da invidiare a Pio Esposito? A me non piace fare paragoni - le parole dell'ivoriano del Partizan a MilaNews.it -. Però Francesco sa giocare, è tecnico e ha tante doti. Pio è un grandissimo attaccante e lo sta dimostrando anche in Nazionale. Forse oggi è più pronto di Francesco, però credo che, alla lunga, Francesco diventerà il titolare della Nazionale".