L’Inter ha lasciato Hong Kong subito dopo l’amichevole contro il Manchester City ed è partita alla volta di Perth, dove resterà per una settimana. In Australia la squadra di Cristian Chivu affronterà prima il Milan e successivamente la Juventus, in altri due test utili per aumentare condizione e ritmo. Come scrive Il Corriere dello Sport, le prossime amichevoli potrebbero segnare il ritorno in campo di Hakan Calhanoglu, Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny. I tre giocatori si sono aggregati al gruppo soltanto a ridosso della partenza per la tournée, dopo gli impegni del Mondiale e il successivo periodo di riposo. Non avendo ancora raggiunto una condizione atletica adeguata, hanno saltato completamente la sfida contro il Manchester City. Chivu potrebbe però concedere loro uno spezzone già mercoledì nel derby con il Milan.

Akanji riprenderà il lavoro individuale

È vicino al rientro anche Manuel Akanji, tra gli ultimi nazionali a terminare le vacanze. Il difensore inizierà con un programma personalizzato e tornerà ad allenarsi con il resto della squadra al termine della tournée. Per Marcus Thuram, John Stones e Lautaro Martinez sarà invece necessario attendere ancora una settimana.

Il Betis ultimo test prima della Serie A

Il precampionato nerazzurro si concluderà il 15 agosto con l’amichevole contro il Betis Siviglia, in programma allo stadio San Nicola di Bari alle 19.30. A una settimana dall’inizio del campionato, Chivu conta di avere finalmente a disposizione l’intera rosa. Prima, però, serviranno ulteriori passi avanti nelle sfide contro Milan e Juventus.