L’Inter entra nel mese decisivo del mercato con una lista di possibili partenti piuttosto ampia. Oltre a Benjamin Pavard, il cui futuro è direttamente collegato all’eventuale arrivo di Cristian Romero, la società deve alleggerire soprattutto il centrocampo. Cristian Chivu vorrebbe iniziare la stagione con sette giocatori nel reparto. Dopo il trasferimento di Ebenezer Akinsanmiro al Monza, restano quindi in uscita Kristjan Asllani, Yanis Massolin e Davide Frattesi.

Frattesi può finanziare Curtis Jones

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, la cessione economicamente più importante sarebbe quella di Frattesi. Il centrocampista dispone di maggiore mercato e il suo addio permetterebbe all’Inter di liberare spazio nella rosa e raccogliere le risorse necessarie per tentare l’assalto a Curtis Jones. Il Liverpool continua a mantenere una posizione rigida, ma il contratto dell’inglese in scadenza potrebbe diventare un fattore con il passare delle settimane. L’Inter non vuole farsi trascinare dalla fretta e confida che agosto possa rendere più accessibili alcune operazioni oggi bloccate.

Attenzione anche a Sebastiano Esposito

La dirigenza segue inoltre la situazione di Sebastiano Esposito al Cagliari. In caso di futura cessione dell’attaccante, i nerazzurri incasserebbero il 40% del ricavato grazie alla percentuale concordata al momento del trasferimento.