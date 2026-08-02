L’Inter versione "linea verde" convince a Hong Kong e supera il Manchester City ai calci di rigore. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, firmato da Mubama e Benjamin Pavard, i nerazzurri trovano il successo dal dischetto grazie anche alla personalità dei giovani Mosconi e Lavelli. Il protagonista principale è Aleksandar Stankovic. Il centrocampista gioca con ordine, pulizia e soprattutto grande personalità, offrendo un’ora di alto livello. Il figlio d’arte gestisce il pallone con sicurezza, cambia gioco con precisione e partecipa alla costruzione delle azioni più pericolose.

Segnali positivi arrivano anche dai portieri. Josep Martinez mostra una condizione in crescita, mentre Ivan Provedel diventa decisivo nella serie dei rigori, respingendo il tentativo di Nicolas Gonzalez. Bene anche Federico Dimarco, ancora incisivo sulla fascia.

Pavard risponde sul campo

Il Manchester City passa in vantaggio al 13’, quando Semenyo supera Andy Diouf e serve a Mubama il pallone dello 0-1. Il francese soffre in fase difensiva, confermando di non essere ancora completamente a proprio agio nel nuovo ruolo. L’Inter reagisce e trova il pareggio con Pavard, rientrato dal prestito al Marsiglia e intenzionato a giocarsi le proprie possibilità nonostante l’arrivo di John Stones e il continuo interesse per Cristian Romero.

Chivu aspetta un rinforzo

Come scrive Il Corriere della Sera, la prestazione soddisfa Cristian Chivu, ma evidenzia anche una lacuna: "Ci manca un esterno, lo capite anche voi". La priorità resta quindi completare le corsie, mentre la squadra attende i rientri di Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Manuel Akanji e Stones.