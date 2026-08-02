Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato al termine dell'amichevole che i rossoblu hanno giocato quest'oggi e non può mancare il riferimento alla vicenda di Seba Esposito: "Dispiace per ciò che è successo negli ultimi giorni (in riferimento al caso Sebastiano Esposito, ndr), ma ribadisco che il gruppo viene davanti a ogni cosa e va protetto. Il collettivo va difeso da ciascuno di noi, da me in primis. Perché poi è il gruppo che lotta, soffre e rappresenta la maglia del Cagliari". Le parole riprese da TMW.
Sezione: Il resto del mercato / Data: Dom 02 agosto 2026 alle 20:46
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
autore
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
Altre notizie - Il resto del mercato
Altre notizie
Domenica 02 ago
- 21:59 Inter U23, Vecchi: "Nuovo girone? Non vediamo l'ora di cominciare"
- 21:44 Agosto decisivo per il futuro di Frattesi: Juve alla finestra. Ma non solo...
- 21:30 Alajbegovic si presenta: "La Juve è il club più grande in Italia"
- 21:15 Mercato in evoluzione: dall'esterno a Jones, si prevede un agosto di fuoco
- 21:00 Juventus, sabato 8 agosto sfida all'Inter: i convocati per la tournée
- 20:46 Cagliari, Pisacane sulla vicenda Esposito: "Il gruppo viene davanti a ogni cosa"
- 20:32 Dall'Arabia Saudita - L'Inter offre Asllani e 18 milioni per Diaby
- 20:18 Inter Primavera, successo in rimonta contro il Piacenza
- 20:03 SI - Capitolo Romero, domani inizia una settimana cruciale: i dettagli
- 19:49 L'Inter U23 vince in casa dell'AlbinoLeffe in amichevole
- 19:34 Dalla Francia - L'Inter su Kostov della Stella Rossa: costa 20 milioni
- 19:20 From UK - Jones, Liverpool irritato: vorrebbe un'offerta ufficiale dall'Inter
- 19:06 Lukaku, suggestione a stelle e strisce? Su di lui l'Atlanta United
- 18:52 UFFICIALE - Kolo Muani torna alla Juventus, questa volta a titolo definitivo
- 18:38 Italia, nei prossimi giorni lo staff: diversi i volti già visti per Mancini
- 18:24 Palermo, Kamaté si allontana: il giocatore non è convinto della destinazione
- 18:10 Diouf esterno, da pazza idea a realtà assodata. Per Chivu è una necessità
- 17:55 Primavera - Inter in campo alle 18 contro il Piacenza: le formazioni ufficiali
- 17:41 Inter, ora i test a Perth contro Milan e Juve: la programmazione TV
- 17:27 Perinetti: "Zaniolo-Esposito, c'è una differenza. Mercato, l'Oscar a due club"
- 17:13 City, Bettinelli: "Inter e Atletico hanno giocatori fantastici"
- 16:59 UFFICIALE - Juve, colpo Alajbegovic: le cifre dell'affare
- 16:44 Sotto lo stesso segno zodiacale: Materazzi celebra gli ex "leoni" interisti
- 16:30 Inter subito in campo a Perth: seduta nel tardo pomeriggio australiano
- 16:16 Inter accolta a Perth da oltre cento tifosi: entusiasmo alle stelle fuori dall'hotel
- 16:02 Ambulanti San Siro, il Comune rilascia un "salvifico" numero di licenze
- 15:48 Seba Esposito-Cagliari ai titoli di coda: c'è una squadra in pole position
- 15:35 Dumfries e l'esordio col Real: "Non nel mio ruolo naturale. Mou mi chiede una cosa"
- 15:21 In Turchia - Calhanoglu, il Fenerbahçe non molla: incontro a Milano negli scorsi giorni
- 15:07 Real, Mourinho promuove la prima di Dumfries: "Ha dato il massimo"
- 14:53 Sky - Inter, priorità alle fasce. Difesa, Romero-Pavard: valutazioni in corso
- 14:38 Chaka Traorè: "Esposito grandissimo attaccante, ma vedo Camarda come titolare dell'Italia in futuro"
- 14:24 Manchester City, Maresca: "Molto contento della prestazione contro l'Inter"
- 14:10 Primavera ko con l'Imperia, Riolfo: "Bravi a tirare fuori il carattere"
- 13:55 Romano: "Read-Roma, parti al lavoro per trovare l'intesa col Feyenoord"
- 13:40 Inter, finita la prima parte del Summer Tour. Stankovic: "Grazie Hong Kong"
- 13:25 Qui Milan - Verso il derby: Modric e Jashari arrivati a Perth
- 13:10 Palacios da eroe a brivido: segna il 3-0 dell’Estudiantes, poi infortunio
- 12:55 Sucic a ITV: "Derby speciale, ma conta arrivare al top al campionato"
- 12:40 Mkhitaryan a ITV: "Felice di iniziare un'altra stagione, provo a essere un esempio"
- 12:25 Euro 2032, sedici stadi italiani per cinque posti: è corsa contro il tempo
- 12:10 Gvardiol promuove la scelta di Stones: "L'Inter è il club perfetto"
- 11:55 Libero - Tre giovani talenti pronti a seguire la strada di Pio Esposito
- 11:40 Tebas durissimo su Infantino: "Gestione nefasta. È inadeguato, si faccia da parte"
- 11:26 L'agente di Esposito: "Vuole restare all'Inter, rinnoverà senza dubbio"
- 11:11 TS - Contro il City brillano Bisseck e Stankovic. Soffre Diouf
- 10:57 Corsera - La giovane Inter batte il City, ma Chivu preme: vuole un esterno
- 10:42 Hull City su Asllani: l'Inter apre al prestito, ma a una condizione
- 10:27 Il Romanista - La Roma sfida l'Inter: idea Spence come alternativa a Read
- 10:12 TS - A Chivu l'esterno va di traverso: Diouf non convince in difesa
- 09:57 CdS - Akanji verso il rientro, Calha-Sucic-Bonny contro il Milan?
- 09:42 GdS - Milan, Ramos e Leao pronti per il derby contro l'Inter
- 09:28 Buongiorno Perth! L'Inter è arrivata in Australia, prosegue la preparazione
- 09:13 Buffon: "Mancini? Avrei scelto Conte. Su Pirlo tentativo politico goffo e mal riuscito"
- 08:59 CdS - Quattro cessioni per finanziare il mercato: la lista dei partenti
- 08:44 GdS - Chivu chiede ancora rinforzi: serve un esterno, Jones il sogno
- 08:29 GdS - Stankovic, giocata per l'1-1 da grande calciatore. Delude Esposito
- 08:14 CdS - Inter all'inglese, ma senza fretta: si tratta per Romero e Jones
- 08:00 Martinez: "Sono stato male, ho chiesto aiuto. Sulla titolarità, Stones e Provedel..."
- 00:00 Evviva il calcio giocato
Sabato 01 ago
- 23:55 In Turchia - Il Fenerbahçe tornerà su Calhanoglu: c'è una condizione
- 23:42 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 23:28 Si avvicina il Fantacalcio 2026/27: preparati con Fantalgoritmo
- 23:14 Le Parisien - Pavard si sta rilanciando: la permanenza è possibile
- 23:00 L'informazione di FcInterNews sempre con te: scarica la nostra app
- 22:46 Guerra aperta tra S. Esposito e il Cagliari: sondato il possibile sostituto
- 22:32 Balotelli: "Ceuta? Italia agli italiani, Europa agli europei, Africa agli africani"
- 22:17 Krol avvisa Allegri: "Se ti chiami Napoli devi competere per lo Scudetto"
- 22:04 GdS - Chivu chiede un esterno, situazione in fase di studio
- 21:49 Palestra è già un rimpianto? Super prestazione contro il Tottenham