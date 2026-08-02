Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato al termine dell'amichevole che i rossoblu hanno giocato quest'oggi e non può mancare il riferimento alla vicenda di Seba Esposito: "Dispiace per ciò che è successo negli ultimi giorni (in riferimento al caso Sebastiano Esposito, ndr), ma ribadisco che il gruppo viene davanti a ogni cosa e va protetto. Il collettivo va difeso da ciascuno di noi, da me in primis. Perché poi è il gruppo che lotta, soffre e rappresenta la maglia del Cagliari". Le parole riprese da TMW.