Vittoria ai rigori per l’Inter contro il Manchester City, prima vera amichevole impegnativa della pre-season. Mubama aveva portato in vantaggio i Citizens al 14’, poi Pavard cinque minuti più tardi ha firmato la rete del pareggio prima della lotteria vincente ai rigori.

La Gazzetta dello Sport premia Aleksandar Stankovic come migliore in campo, dandogli un 7: “Efficace, preciso, attento: la giocata da cui prende forma l’1-1 è da grande calciatore. Donnarumma gli nega il gol”. Peggiore in campo, invece, per la rosea è Francesco Pio Esposito, che prende un 5,5: “Sbaglia dopo tre minuti un gol che se fosse fresco festeggerebbe. Si riabilita, però, evitando l’1-2 sulla linea di porta”.