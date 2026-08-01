Può Marco Palestra essere diventato già il peggior rimpianto di questo travagliato calciomercato a stampo nerazzurro? Soffiato all'Inter in men che non si dica per colpa della faraonica - e difficilmente rinunciabile - offerta del Chelsea, il terzino milanese ha deciso di farsi sedurre dal fascino della Premier League lasciando la compagine meneghina con un pugno di mosche in mano. La sua decisione di sposare la causa britannica, tuttavia, non è stata esente da critiche, vista e considerata la spietata concorrenza che potrebbe incontrare una volta varcati i cancelli di Stamford Bridge. Tuttavia, la prima apparizione del classe 2005 con la maglia dei Blues sembrerebbe dare temporaneamente ragione alla scelta dell'ex esterno dell'Atalanta.

Palestra devastante contro il Tottenham in amichevole

Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, l'esordio del classe 2005 con la maglia della compagine londinese in occasione di un'amichevole contro il Tottenham è stato un vero e proprio tripudio di potenza e abilità. Piazzatosi sulla fascia destra nel ruolo di terzino in una difesa a quattro, l'ex orobico ha dimostrato sin da subito ottimi spunti sul fronte offensivo, palesando inoltre un'ottima intesa con il compagno Estevao. A coronare la grande prestazione del terzino italiano è stata anche un'ottima tenuta difensiva su Tel, completamente annichilito nel confronto con Palestra. Grandi applausi dunque per quello che, forse, si rivelerà essere il grande rimpianto di viale Liberazione.