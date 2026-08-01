Nel corso delle ultime ore è tornato a risuonare con forza il nome di Moussa Diaby, attaccante dell'Al-Ittihad che a più riprese è stato considerato dai nerazzurri come un possibile rinforzo per la fascia destra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il francese ex Crotone è da ritenersi come una valida alternativa per il club di viale Liberazione, il quale, tuttavia, starebbe continuando a monitorare la situazione legata ad altri possibili profili.

Nonostante questo, la stessa emittente riporta come le piste che potrebberro portare ai cartellini di Cristian Romero e di Curtis Jones sarebbero ancora vive e percorribili.