Il Comune di Milano fa un passo in direzione degli ambulanti stabilitisi nelle immediate vicinanze dello stadio di San Siro. La Giunta del Municipio meneghino ha infatti approvato una soluzione temporanea per permettere a un numero specifico di ambulanti rimasti esclusi dall'organizzazione dei punti di ristoro e di distribuzione di gadget ntorno all'impianto milanese di continuare a esercitare la propria attività lavorativa. Nel concreto, sono stati messi a disposizione venti posteggi extramercato da destinare ai venditori ambulanti che, almeno inizialmente, non erano stati inclusi nel numero di ventidue beneficiari originari. Tuttavia, questa misura ad hoc avrà una durata limitata al 30 giugno 2027, in coincidenza con la conclusione della stagione sportiva 2026/2027. Sarà comunque possibile procedere al rinnovo della licenza qualora subentrassero in corso d'opera tutte le misure necessarie. Per poter usufruire di questa delega bisognerà sottostare ad un bando pubblico e, successivamente, alle indicazioni di Polizia Locale, della Prefettura e della Questura per tutte le questioni inerenti alla collocazione e all'ordine pubblico. Questo è quanto riportato da Calcio e Finanza.