Mancano venti giorni all’esordio in campionato, ma il mercato dell’Inter è ancora lontano dalla conclusione. I principali obiettivi restano Cristian Romero per la difesa e Curtis Jones per il centrocampo, mentre la società continua a cercare un esterno destro che possa colmare il vuoto lasciato dall'addio di Denzel Dumfries.

Chivu vuole un’Inter in stile Premier League

Come scrive Il Corriere dello Sport, linea condivisa tra dirigenza e allenatore è chiara: costruire una squadra più aggressiva, veloce e intensa, capace di alzare il livello soprattutto nelle competizioni internazionali. L’inserimento di Manuel Akanji aveva già portato esperienza e caratteristiche adatte a questa trasformazione. L’arrivo di John Stones, svincolato dal Manchester City, aggiunge ora qualità nell’impostazione, personalità e abitudine alle grandi partite.

Romero legato alla possibile cessione di Pavard

Con Stones, il reparto difensivo è numericamente completo. Per accogliere Romero, quindi, sarà necessaria la partenza di Benjamin Pavard. L’Inter tratta con il Tottenham sulla base di circa 40 milioni di euro. La distanza tra i club si sarebbe ridotta, mentre restano da sistemare alcuni aspetti con l’entourage dell’argentino, soprattutto ingaggio e commissioni.

Jones, il Liverpool non concede sconti

Per Jones il principale ostacolo resta la valutazione dei Reds, vicina ai 40 milioni. L’Inter spera di abbassare il prezzo facendo leva sul contratto in scadenza nel giugno 2027. Il prestito non rappresenta più una soluzione praticabile. Per completare operazioni così onerose, il club dovrà quindi cedere alcuni giocatori, incassare risorse e alleggerire il monte ingaggi. Solo dopo potranno partire gli assalti decisivi.