L'estate dell'Inter non serve soltanto a mettere minuti nelle gambe dei giocatori di Cristian Chivu, ma rappresenta anche un'importante vetrina per i giovani del vivaio. Le amichevoli precampionato stanno infatti offrendo al tecnico l'opportunità di valutare diversi talenti provenienti dall'Under 23 e dalla Primavera, alcuni dei quali stanno sfruttando al meglio le occasioni ricevute.Il precedente più significativo è quello di Francesco Pio Esposito, che un anno fa riuscì a mettersi in evidenza proprio durante la preparazione estiva, iniziando un percorso che lo ha portato a ritagliarsi spazio anche tra i grandi. Un modello che potrebbe ripetersi anche in questa stagione. Come sottolinea Libero, uno degli effetti positivi di un mercato che procede a rilento è proprio il maggiore spazio concesso ai giovani nelle amichevoli. Tra i profili che si stanno mettendo in mostra ci sono Marello, Topalovic, Mosconi e Lavelli, tutti osservati con attenzione dallo staff tecnico e desiderosi di convincere Chivu a concedere loro un'opportunità nel corso della stagione.