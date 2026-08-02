Ora è ufficiale: Randal Kolo Muani torna alla Juventus. Il calciatore francese arriva a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain dopo il prestito di sei mesi della stagione 2024/2025 e l'esperienza al Tottenham nell'ultima annata. In bianconero aveva segnato 8 gol in Serie A e 2 al Mondiale per Club.

Il comunicato della Juventus e le cifre dell'operazione

Così i bianconeri hanno reso ufficiale l'operazione: "Dopo l’ottima esperienza in prestito di inizio 2025, ora Randal Kolo Muani è ufficialmente un giocatore della Juventus. Classe 1998, cresciuto nel Nantes, Kolo Muani dopo la squadra dei “Canaris” ha militato all’Eintracht Francoforte, prima di passare nel 2023 al PSG e, nella prima metà del 2025, alla Juventus in prestito per sei mesi.

Una parentesi in bianconero che garantì un apporto immediato e decisivo in quel finale di stagione: per lui complessivamente 22 partite indossando la maglia del nostro Club con 10 gol e tre assist, molti dei quali fondamentali ai fini della conquista dei tre punti. Lo scorso anno invece l’avventura in prestito in Premier League con la maglia del Tottenham, con 41 presenze in totale. Kolo Muani arriva così ad arricchire il parco attaccanti a disposizione di mister Spalletti e del suo staff. Un giocatore nel pieno della maturità che ha sempre dimostrato professionalità e grandi qualità, sia dentro che fuori dal campo.Bentornato, Randal, da parte di tutta la famiglia bianconera!"

A svelare più precisamente le cifre è stato Fabrizio Romano: il giornalista italiano sul suo profilo X ha rivelato che la Juventus verserà ai parigini 38 milioni di euro, ai quali potrebbero aggiungersi fino a 12 milioni di euro di bonus. La commissione all'agente sarà di 3.8 milioni, per il giocatore contratto di 5 anni.