Al termine della partita di andata delle semifinali di Coppa Italia pareggiata per 1-1 contro l'Inter, ha parlato in zona mista la centrocampista Giulia Dragoni.

Cosa ti è mancato in un paio di contropiede?

“C'era stanchezza, arriviamo dalla nazionale, abbiamo corso tutte tanto, negli ultimi minuti fare contropiede credo sia difficile. Sono errori che ci stanno”.

Che sensazioni hai per la gara di ritorno?

“Non posso dire che siamo favorite, ma daremo tutto per conquistare quello che credo ci meritiamo e daremo il massimo per passare il turno”.

Quanto rammarico c’è?

“Abbiamo creato tanto, penso che in rifinitura anche a livello personale avrei potuto fare meglio, però pensiamo alla Fiorentina, al ritorno contro di loro e sono sicura che faremo meno errori e che concretizzeremo di più”.

Che giorni sono stati?

“È stato un raduno intenso, siamo tornate qui e abbiamo avuto pochi giorni per preparare la partita. Non è un alibi, ma può starci un po’ di stanchezza generale. Ora ci prepariamo per la Fiorentina”, le parole raccolte da Vocegiallorossa.it.