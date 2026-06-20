Si prosegue sull'operazione Marco Palestra-Inter. I contatti proseguono senza sosta dietro le quinte: i nerazzurri vogliono chiudere entro la prossima settimana e sono previsti nuovi contatti tra le parti entro la fine della prossima settimana. Nel frattempo, in serata vi abbiamo raccontato del post pubblicato dal classe 2005, che ha infiammato nei commenti i tifosi interisti. Soprattutto quando si è notato il like di Marcus Thuram, sempre attento alle questioni interiste, nonostante sitrovi ora al Mondiale. Ha attirato l'attenzione anche la frase sul cappello: "Believe that", vale a dire "Credici". In cosa? Sicuramente in ogni azione da compiere.

Messaggi subliminali?

Ma, visto che siamo in pieno mercato e il suo arrivo all'Inter è molto vicino, ecco che i tifosi si sono scatenati, invitando Palestra ad approdare in nerazzurro. Una frase con messaggio subliminale annesso e connesso? Presto (ma non troppo) per dirlo. Di certo tra Palestra e l'Inter non manca molto e presto i tifosi potrebbero essere accontentati.