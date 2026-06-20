Nico Paz, quale futuro? La prossima settimana può essere quella decisiva, considerando che ci sarà sicuramente un incontro tra la dirigenza del Como e quella del Real Madrid. Lo riferiscono i colleghi di Sky Sport, spiegando che gli spagnoli possono ricomprarlo per 10 milioni, dopo averlo ceduto per 6. La volontà del giocatore sarebbe quella di restare un anno al servizio di Fabregas, ma la palla è giocoforza tra le mani del Real Madrid. Ci sarà molta concorrenza dopo anche l'arrivo di Bernardo Silva. La valutazione è di 70 milioni di euro: il Como è fortemente interessato e avrebbe ovviamente una corsia preferenziale.