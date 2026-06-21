I colleghi de La Voce Apuana confermano l'interessamento, di cui aveva parlato Sky Sport, della Carrarese per Matteo Spinaccè, attaccante classe 2006 dell'Inter, che in questa stagione ha sommato 29 presenze, condite da sei gol e due assist, con la formazione Under 23 nerazzurra di Stefano Vecchi. Al momento non risultano trattative avanzate, ma il suo nome è entrato con forza nei radar del club toscano, a conferma della volontà di puntare su alcuni dei giovani emergenti in vista del prossimo campionato di Serie A. Per la cronaca, per Spinaccè si sono registrati anche interessamenti da parte di Vicenza, Zwolle e Gent e Westerlo.