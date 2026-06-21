Denzel Dumfries ha incominciato a ingranare le marce alte al Mondiale 2026 dopo un esordio così così col Giappone, Ieri sera, nel pokerissimo rifilato dai Paesi Bassi alla Svezia, il laterale dell'Inter ha sfornato due assist decisivi: "Mi sono divertito, abbiamo fatto una grande partita - le sue parole a DAZN - Sono molto orgoglioso della squadra. Sono contento".

Potete vincere il Mondiale?

"Sì, abbiamo una squadra forte, ma dobbiamo dimostrarlo in ogni partita. Noi crediamo tanto alla forza della nostra squadra, ma ci sono tante altre nazionali altrettanto forti. Pensiamo a una gara alla volta".

Ti manca l'Italia a questo Mondiale?

"Sì, certo, certo. Tanti amici sono a casa in questo momento, è una cosa dura. Voglio bene all'Italia".

I tifosi dell'Inter li hai già salutati?

"Io? No, no, no, no. Non è il momento".

Qualcuno dei tuoi compagni ti ha scritto?

"Certo, certo. Non per farmi i complimenti, ma per parlare di tutto. Siamo amici, parliamo tanto tra di noi. Ieri, ad esempio, ho parlato con Calha. Peccato... Mi spiace che la Turchia non abbia vinto (si riferisce alla sconfitta col Paraguay che è costata l'eliminazione alla squadra di Montella, ndr). Siamo sempre in contatto tra di noi".