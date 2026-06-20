La delusione di Hakan Calhanoglu, dopo l'eliminazione della Turchia dai Mondiali, è stata chiara e ampiamente ribadita in diverse interviste rilasciate al termine del ko contro il Paraguay. Ci è andato decisamente più duro Arda Guler in zona mista: "Non c'è molto da dire, se non che dobbiamo vergognarci e siamo profondamente dispiaciuti. Chiediamo scusa a tutti i nostri tifosi e faremo del nostro meglio nei prossimi tornei. Non sarebbe dovuto accadere quello che è successo e ci scusiamo ancora", ha detto Guler nelle parole riprese da TrtSport.com.

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Sab 20 giugno 2026 alle 22:20
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione