La delusione di Hakan Calhanoglu, dopo l'eliminazione della Turchia dai Mondiali, è stata chiara e ampiamente ribadita in diverse interviste rilasciate al termine del ko contro il Paraguay. Ci è andato decisamente più duro Arda Guler in zona mista: "Non c'è molto da dire, se non che dobbiamo vergognarci e siamo profondamente dispiaciuti. Chiediamo scusa a tutti i nostri tifosi e faremo del nostro meglio nei prossimi tornei. Non sarebbe dovuto accadere quello che è successo e ci scusiamo ancora", ha detto Guler nelle parole riprese da TrtSport.com.