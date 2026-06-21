L’Inter è pronta a rilanciare per Marco Palestra, considerato la priorità del mercato nerazzurro, "ma qualcosa potrebbe cambiare". L’offerta attuale è di 45 milioni e 5 di bonus e nelle prossime ore Giuseppe Marotta e Piero Ausilio aumenteranno la parte variabile per arrivare alla "tanto attesa fumata bianca", fa sapere il Corriere della Sera. Nel frattempo il futuro di Nico Paz è diventato un rebus. Il giocatore vorrebbe restare al Como per continuare a lavorare con Cesc Fàbregas e giocare la Champions League. Dal lato del Real Madrid, invece, José Mourinho lo considera sacrificabile e il club eserciterà comunque il diritto di recompra da 10 milioni entro il 30 giugno.

Una volta riacquistato il giocatore, il Real punterebbe a monetizzare con una cessione: "Servono almeno 60 milioni", una cifra che il Como non può sostenere e mette l'Inter nella condizione di pensare in grande. I nerazzurri dal canto loro seguono la situazione pur sapendo che un'operazione del genere sarebbe possibile soltanto attraverso cessioni importanti, ma resta alla finestra e parecchio interessata. "In settimana possibili affondi anche per Solet e Curtis Jones" si legge ancora sul quotidiano milanese.