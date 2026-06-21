Nuovo nome finito sul taccuino dei dirigenti dell'Inter che salta alle cronache. Secondo quanto svelato dall'edizione odierna di Repubblica, l'Inter avrebbe messo nel mirino anche Leo Ostigard come eventuale sostituto di Stefan De Vrij, indirizzato verso il Panathinaikos.

Il Genoa dal canto suo sa di dover valutare anche elementi in uscita da cui poter incassare. L'obiettivo è quello di incassare almeno una quarantina di milioni di euro per poter investire ma anche limare ulteriormente il debito. "Oltre ai gioielli già in vetrina, da Norton-Cuffy a Frendrup, va riportato l'idea dell'Inter che per ovviare all'eventuale addio di De Vrij avrebbe puntato Leo Ostigard. Per ora solo una voce in arrivo da Milano ma di certo le prestazioni del centrale norvegese al mondiale in corso in Nord America ne stanno tacendo un uomo mercato. Riscattato in anticipo a gennaio con una mossa lungimirante alla cifra di 2.5 milioni di euro, il giocatore non ha espresso la volontà di partire né il club sembra volersere privare, dunque nel suo caso l'offerta dovrà essere adeguata per poter essere presa in considerazione" si legge sul quotidiano.