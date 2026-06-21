Il nome di Nico Paz è tornato, nelle ultime ore, ad infiammare le fantasie e i social degli interisti che dopo le indiscrezioni delle ultime ore sono tornati a sognare il gioiellino argentino. Ma la situazione che riguarda il centrocampista classe 2004 impone pazienza, specie agli interisti che attualmente non possono fare altro che aspettare e osservare, fa sapere Fabrizio Romano che annuncia: a inizio settimana ci sarà un incontro tra Como e Real Madrid, che si siederanno al tavolo per discutere sul futuro di Paz che al momento ha parlato solo con il Como, club al quale i madrileni hanno garantito una corsia preferenziale pur volendo mantenere la loro posizione di forza. Le intenzioni del club di Florentino Perez sono quelle di riscattare il giocatore per poi eventualmente rivenderlo ai comaschi ad una cifra differente, cifra che i lariani potrebbero non riuscire a sostenere e che spinge la squadra di Fabregas a farsi forte sull'accordo pregresso sperando di trattenerlo almeno un altro anno per poi salutare il centrocampista argentino la prossima stagione, quando il Real potrà esercitare l’ultima clausola di recompra. Volontà che cozzano con quelle dei madrileni che incontreranno a breve il Como, incontro che potrà dare indicazioni sulla strada che prenderà la trattativa, alla quale l’Inter guarderà interessata.

Non solo Paz, il punto su Curtis Jones

A proposito di Inter, c’è spazio anche ai discorsi legarti a Curtis Jones su cui Romano fa il punto della situazione: la strada che porta all’eventuale fumata bianca per il centrocampista inglese è ancora lunga. Con il Liverpool difatti non si è più mosso nulla da fine maggio, la distanza tra i Reds e i nerazzurri permane al di là dei contatti tra l’entourage del giocatore e i dirigenti di Viale della Liberazione. L’Inter parte da un’offerta di 20 milioni al fronte dei 30 chiesti dagli inglesi che senza approfondire il dialogo su bonus ed eventuale rivendita non si muovono. Jones rimane al momento una priorità per il centrocampo dell’Inter ma la trattativa è momentaneamente bloccata sul prezzo e bisognerà pazientare.