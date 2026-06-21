Chi affiancherà Lionel Messi in attacco? Il dubbio, che si ripropone ad ogni vigilia che si rispetti della Nazionale argentina da quattro anni a questa parte, torna di moda anche prima della seconda sfida al Mondiale dell'Albiceleste che lunedì se la vedrà con l'Austria di Ralf Rangnick. Stando a quanto scrive il Clarin, Lautaro Martínez ha iniziato la sessione di allenamento nella probabile formazione titolare, per poi lasciare il posto a Julián Álvarez. Aumentando ancora di più l'incertezza sul partner della Pulga, visto in grande spolvero all'esordio contro l'Algeria con una meravigliosa tripletta.

Prima Lautaro, poi Alvarez

La sensazione che filtra dal ritiro della squadra campione del mondo è che l'attaccante dell'Inter sarà rinconfermato dal via, un modo per fargli guadagnare ulteriore fiducia in vista della fase calda del torneo, prima di cedere il posto al bomber dell'Atlético Madrid, prima scelta di Lionel Scaloni da Qatar 2022. Anche se, a onor del vero, in quella competizione il Toro arrivò in condizioni di forma non ottimali, tormentato da un problema alla caviglia. 

Sezione: Focus / Data: Dom 21 giugno 2026 alle 13:25
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.