L'agente FIFA Claudio Anellucci si unisce al coro di coloro che ritengono alta la cifra di mercato di Palestra. Di seguito le sue parole rilasciate a 1 Station Radio: "Mi sembra una cifra folle. Ma è folle un po' tutto quello che si sta creando attorno a questo ragazzo. Siamo di fronte a un buonissimo giocatore, a un prospetto molto interessante, che però deve ancora crescere. Personalmente, se fossi stato nel suo entourage, non avrei fatto questa scelta. Lo avrei lasciato un altro anno a giocare trenta partite al Cagliari oppure avrei trovato un accordo con un altro club per consentirgli di fare un gradino intermedio. Passare dal Cagliari all'Inter, per di più in un'Inter che deve vincere tutto, è un salto enorme".
Sezione: News / Data: Sab 20 giugno 2026 alle 23:45
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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