Il portale Calcio e Finanza ha raggiungo l'Executive Director of Competitions & Football Development della Qatar Stars League Ahmed Abassi, che tra le altre cose ha parlato di Roberto Mancini, che quest'anno ha vinto il campionato qatariota alla guida dell'Al-Sadd e sembra pronto a riprendere il timone della Nazionale: "Prima di tutto, è molto triste vedere la situazione della nazionale italiana. Per il mondo del calcio, manca qualcosa alla Coppa del Mondo quando l’Italia non gioca. Ed è davvero un peccato. Non credo che il problema sia il commissario tecnico della nazionale. Credo che Gennaro Gattuso abbia fatto tutto quello che poteva e che il problema sia molto più profondo del solo allenatore".

Abassi fan degli allenatori italiani

Prosegue Abassi: "Sono sicuro che Gattuso sia un allenatore fantastico, così come lo è Mancini. Ci sono molti ottimi allenatori italiani. Sono un grande fan di Roberto De Zerbi, naturalmente. E del mio buon amico Francesco Farioli, che ha lavorato con noi all’Aspire Academy e con le nazionali a Lisbona. È un essere umano straordinario e un allenatore straordinario. Credo che sia uno dei migliori allenatori emergenti al mondo. Quindi non sono preoccupato del fatto che l’Italia possa avere o meno l’allenatore giusto in futuro".