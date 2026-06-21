Il mercato dell'Inter, sia in entrata che in uscita, deve ancora entrare nel vivo. Normale, visto che siamo solo alle battute finali di giugno. Detto della cessione ormai completata di Denzel Dumfries al Real Madrid, con conseguente approfondimento della questione Marco Palestra con l'Atalanta, per quanto riguarda il reparto di centrocampo le trattative sono praticamente ferme. Se è noto che il Nottingham Forest si sia rifatto vivo per Davide Frattesi, dopo l'ammiccamento dello scorso gennaio, è altrettanto vero che in Viale della Liberazione di offerte ufficiali non ne sono ancora arrivate.

Non si muove foglia, infine, anche sul fronte Curtis Jones, l'obiettivo numero uno per la mediana: dopo i dialoghi delle scorse settimane, durante i quali è emersa la distanza economica tra domanda e offerta, è stato messo tutto in standby. L'Inter, che ha già incassato l'apertura da parte dell'inglese del Liverpool al trasferimento a Milano, non ha fretta. Lo riporta Sky Sport.