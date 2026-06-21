Johan Manzambi è l'uomo che è finito in copertina dopo la netta vittoria conquistata dalla nazionale svizzera contro la Bosnia ed Erzegovina, tre punti che avvicinano la squadra di Murat Yakin alla qualificazione ai sedicesimi di finale del Mondiale. Ma, secondo Blerim Dzemaili, c'è un altro elemento della squadra rossocrociata che merita di essere citato per la performarce messa in mostra giovedì scorso al SoFi Stadium di Inglewood: "C'è un giocatore che devo assolutamente menzionare perché in passato l'ho criticato: Manuel Akanji - le parole dell'ex centrocampista del Bologna durante il podcast di Blick 'FORZA!". Oltre a Manzambi, per me è stato il migliore in campo. Ho visto un Akanji come non lo vedevo da cinque o sei anni. Ha giocato una partita sensazionale".

Akanji leader nel momento più complesso

Dal punto di vista di Dzemaili, lo spessore tecnico di Akanji è emerso prima dell'hydration break nel secondo tempo: "Abbiamo dovuto soffrire per cinque o dieci minuti. È proprio in momenti come questi che servono dei leader. Akanji ha guidato la squadra in modo superbo in quella fase. Ha dato l’esempio, si è impegnato nei duelli e li ha vinti praticamente tutti".