Lunga chiacchierata con Tuttosport dell'ex allenatore della Fiorentina, oggi alla guida dello Shabab Al-Ahli, Paolo Sousa ha avvolto il nastro dei ricordi parlando tanto della Juventus e di quanto fatto con la maglia bianconera. Ma tra un ricordo e l'altro, l'ex bianconero è stato chiamato a rispondere anche sulla sua ex Inter e sulla stagione di Serie A conclusa ormai quasi un mese fa.

L’Inter di Chivu, il Como di Fabregas o la Roma di Gasperini: chi l'ha colpita di più nell'ultima Serie A?

"Dopo l'addio di Inzaghi non era facile per l'Inter trovare il giusto equilibrio. Chivu ha portato freschezza, leadership e nuove dinamiche. Fàbregas al Como si è distinto per organizzazione, idee chiare e potenziale di crescita, mostrando come progetti ben costruiti possano essere determinanti nel calcio moderno. Gasperini è stato quello che ha avuto il maggiore impatto in un contesto molto difficile. È un allenatore con una forte identità ed ha enormi meriti per ciò che ha ottenuto con la Roma".