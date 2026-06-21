Luigi Pasqualone è l’allenatore del G.S. Assago, società dove Marco Palestra ha mosso i suoi primi passi calcistici. Ora è il centro del mercato dell’Inter, oltre che uno dei talenti italiani più in evidenza al momento. A parlare del Marco ‘piccolino’, inedito ai più è proprio Pasqualone: "Marco ha iniziato a giocare qui su questo campo che prima non era così, non era in sintetico ma era in erba naturale" come ricorda a Sky Sport.

Le parole di Pasqualone

"È arrivato che aveva cinque anni e mezzo o sei anni e si vedeva subito che era forte insomma che aveva qualcosa in più degli altri tenendo conto che gli altri avevano già fatto un anno di piccoli amici, lui quando è arrivato era già ambidestro, sapeva già fare le finte, era proprio un talento naturale. A quell'età gli allacciavo ancora le scarpe perché non era ancora capace. Io mi ricordo che lo dicevo sempre, ricordati quando sarai famoso del mister che ti allacciava le scarpe" ha detto.