"Non sto vedendo i Mondiali, non ci riesco. Guardo gli highlights perché fa male non essere là, mi provoca dolore. Se per tre volte non ci siamo qualificati, non è un solo un problema di Settore giovanile o di allenatori. Speriamo di risolverlo in futuro". Lo ha detto Gianluca Mancini, difensore della Roma, parlando a Sky Sport a margine di un evento a Montopoli in Val d'Arno.

"Rinnovo? Io e Pellegrini ci siamo goduti le vacanze, abbiamo parlato di tutto e di più. Vediamo, sto aspettando. Guarda che sorriso che ho, sono sereno - ha aggiunto -. Non è successo niente di che in questi mesi, stiamo parlando con la società. Durante l'anno mi sono concentrato sul campo e sull'obiettivo forte della Champions League. Sto aspettando delle risposte, vediamo cosa succede".

Infine, Mancini reagisce a suo modo quando gli viene chiesto del presunto interessamento nei suoi confronti da parte dell'Inter, una voce subito spenta da Gian Piero Gasperini che lo aveva tolto dal mercato: "Rispondo così", ha chiosato Mancini facendo un sorriso in camera.