Vincenzo Montella, ct della Turchia, continua a non darsi pace dopo l'eliminazione dai Mondiali che ha visto anche la delusione di Hakan Calhanoglu: "Il destino non è stato dalla nostra parte - ha detto il ct -, parlare di centravanti o no è riduttivo. Non è andata, mi dispiace tantissimo per il popolo turco perché aveva grandi aspettative. Mi dispiace per il Presidente che ci ha sostenuto sempre, in ultimo ma non per ultimo mi dispiace per i calciatori. So solo questo, se vogliamo sintetizzare all'attaccante possiamo farlo, ma non la penso così".

Montella ha parlato anche del piano tattico: "Per un po' vi eravate fermati, con questo attaccante. Non abbiamo segnato, abbiamo tirato 65 volte in due partite. Al quarantesimo gli USA vincevano uno a zero senza avere mai tirato in porta. Se uno mi spiega come si fa, se c'è una logica nel calcio, sono pronto a imparare".