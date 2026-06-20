Inizio di secondo tempo sulle frequenze del primo per l'Olanda di Ronald Koeman che ha trovato il 3-0 contro la Svezia. Il protagonista è ancora una volta l'esterno dell'Inter Denzel Dumfries, che sta correndo tantissimo sul binario destro. Per lui, secondo assist di serata: al minuto 47, ottimo sviluppo che coinvolge il centrocampo degli Oranje, con la palla che arriva a destra, dove Dumfries mette di prima intenzione un cross basso e tagliente per il tap-in vincente di Gakpo. Un timbro sicuramente importante per il giocatore dell'Inter, con l'Olanda che conduce ora sul 4-0.