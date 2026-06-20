I tifosi dell'Inter li hai già salutati? A questa domanda dei colleghi di DAZN, Denzel Dumfries ha risposto così: "No, no, no. Non è ancora il momento. Anche ieri ho parlato con Calhanoglu, mi dispiace che la Turchia non abbia vinto. Siamo sempre in contatto tra di noi", ha detto Dumfries. Che, fermato da un giornalista di ABC in zona mista, ha detto: "Non rispondo a questa domanda sul Real Madrid".

Quella odierna è stata un'altra grande prova di Dumfries. Nelle ultime due edizioni dei Mondiali, nessun giocatore ha fornito più assist di lui, come evidenzia Opta. Sono 4 le assistenze decisive, al pari di Ivan Perisic, vecchia conoscenza interista.