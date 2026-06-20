L'Inter sperava di trovare in Davide Frattesi, quando l'ha acquistato, un profilo di assoluta duttilità in mezzo al campo. Che poi, alla prova dei fatti, era anche stato così, tranne qualche difficoltà per il classe '99 come nel corso dell'ultima stagione. L'Inter ora sta lavorando alacremente al colpo Palestra poi il lavoro si concentrerà sul centrocampo. Ovviamente le intenzioni della dirigenza nerazzurra sono quelle di proseguire il pressing per Curtis Jones. Le caratteristiche del centrocampista del Liverpool sono chiare: duttilità e complementarietà con ogni interprete. D'altronde ha anche fatto il terzino.

I retroscena

Già a gennaio Ausilio ci aveva provato ma poi non si erano creati i presupposti per concludere la trattativa. Adesso l’Inter ci proverà di nuovo, la richiesta del Liverpool è di 30 milioni. Nelle giovanili del Liverpool ha giocato praticamente in tutti i ruoli, dal centrocampista al terzino destro. Si è consolidato in mediana, ma ha fatto anche la mezzala d'inserimento e il regista d'impostazione. L'Inter sembrerebbe voler partire da 20 mln, quindi c'è ancora da lavorare. Una distanza tra le parti che si può colmare.