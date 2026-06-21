Gli 'hydration break' introdotti dalla FIFA nel Mondiale 2026 vanno contro lo spirito del gioco del calcio. A denunciarlo è Marco Bielsa, ct dell'Uruguay, nella conferenza stampa prima della sfida contro Capo Verde: "Giocare quattro tempi invece di due altera il concetto stesso di calcio. Non aggiungono nulla e tolgono molto", ha detto il Loco, riferendosi alle pause pensate per contrastare il caldo intenso che mette a dura prova i giocatori, concedono loro tre minuti per recuperare e idratarsi.

"Non abbiamo pensato alle conseguenze che questo potrebbe avere sullo sport, ma piuttosto a un altro tipo di ripercussione. Le conclusioni che presento non sono mie, sono quelle che sento costantemente e con cui concordo", ha aggiunto Bielsa, alludendo probabilmente, senza nominarla, alla pubblicità televisiva inserita durante questi stop.