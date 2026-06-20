Curtis Jones e l'Inter, un binomio che potrebbe presto formarsi. Non sarà un'operazione semplice, considerando che, sin dai primi approcci nerazzurri, c'era un po' di distanza tra domanda e offerta. Ma il profilo è tanto caro all'Inter soprattutto per le caratteristiche tecniche duttili del giocatore. Gazzetta.it spiega che il trasferimento è anche un gioco a incastri.

Anderson e Frattesi

La pedina chiave può essere Elliot Anderson, centrocampista 23enne del Nottingham Forest, sul quale c'era anche lo United, ma alla fine è rimasto solamente il Manchester City, "che si è visto rifiutare un'offerta da 120 milioni di sterline perché la valutazione è di 130 (o forse 150 in milioni di euro) e da lì non ci si muove", evidenzia il sito della rosea. E l'incastro sarebbe il seguente: il colpo Elliot al City innanzitutto libererebbe una casella nel centrocampo del Nottingham Forest, club che continua a volere Davide Frattesi. E permetterebbe anche all'Inter di aumentare la liquidità per avvicinarsi alle richieste del Liverpool.