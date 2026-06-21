Nico Paz all'Inter è uno scenario di mercato possibile, ma non così probabile. Almeno allo stato attuale delle cose, secondo Ivan Zazzaroni "Paz e l’Inter. Provo a chiarire la situazione dopo aver premesso che se il presidente fosse ancora Moratti, Branca - o chi per lui - sarebbe già a Madrid a trattare col Real. Ma tant’è: cose di un altro calcio, di un’altra stagione, di un’altra Inter - l'incipit del messaggio pubblicato dal direttore del Corriere dello Sport su Instagram -. Per la campagna 2026/27 Oaktree ha stanziato 50 milioni di euro extra cessioni. Ora, la coppia Marotta-Ausilio vuole consegnare a Chivu due difensori centrali (uno di piede destro), un esterno (Palestra) e un centrocampista. Per avere Palestra servono tutti e 50 i milioni, pertanto gli altri tre acquisti possono arrivare solo attraverso le cessioni. L’Inter ha ricevuto offerte per Diouf, Stankovic, Bonny e, eventualmente, Calhanoglu (Gala). A meno che Oaktree non autorizzi un’estensione del budget, la cosa si fa dura".

Un dettaglio potrebbe 'facilitare' l'eventuale trattativa, conclude Zazzaroni: "PS. Marotta ha ottimi rapporti con Florentino, hai visto mai?".