Il mercato del Real Madrid potrebbe essere, al termine della sessione estiva, a dir poco stellare. Come riportano i colleghi di Sportitalia, i Blancos sono pronti a chiudere un altro colpo sensazionale dopo aver già chiuso gli accordi con Bernardo Silva (già ufficializzato) e Dumfries, sono pronti a formalizzare una proposta decisiva anche per Enzo Fernandez del Chelsea. Si parla di una proposta di 5 anni all'argentino, che spingerà affinché il trasferimento possa realizzarsi. La valutazione è di 120 milioni di euro.

La campagna acquisti di Florentino Perez potrebbe dunque essere ancora una volta faraonica dopo una stagione al di sotto delle aspettative.