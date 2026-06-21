Si sono confermati anche quest'anno la migliore coppia d'attacco della Serie A con 17 goal per Lautaro Martinez, capocannoniere del campionato, e 13 per Marcus Thuram, altrettanto decisivi per lo scudetto dell'Inter. La ThuLa vuole lasciare il segno anche ai Mondiali ma, nella serata della tripletta di Lionel Messi all'Algeria, l'argentino non ha brillato (sostituito al 55esimo da Julian Alvarez) mentre il francese è rimasto in panchina contro il Senegal. “El Toro” cerca il riscatto immediato domani contro l'Austria nella seconda giornata del Gruppo J: il suo primo goal in Coppa del Mondo, riporta Agipronews, paga 2,50 su Betflag, in una lavagna dove però domina ancora la “Pulce”, offerto a 2,00 per il poker e per diventare, con 17 reti, il miglior marcatore dei Mondiali in solitaria. La sfida tra le due primatiste del girone vede nettamente favorita l'Argentina, a 1,54 su 888sport contro il 6,75 per gli austriaci e il pareggio a 4,00 volte la posta.

Insegue il suo primo goal in un Mondiale anche Thuram, vicecampione del mondo quattro anni fa senza mai andare a segno. Il primo acuto del francese, nel match di domani contro l'Iraq (Gruppo I), paga 1,80. Ma non sarà facile trovare spazio in un attacco dominato da Kylian Mbappé, visto a 1,50 per il terzo sigillo dopo l'uno-due al Senegal. Quote rasoterra (1,09) per la seconda vittoria nel torneo degli uomini di Didier Deschamps, con il pareggio a 11,00 e l'impresa irachena a 29,00 volte la giocata.